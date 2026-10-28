Полиция префектуры Осака в Японии задержала трёх человек по подозрению в попытке незаконно ввезти из Таиланда трёх индийских звёздчатых черепах и 13 раков. Об этом сообщает The Japan Times.

Попытка ввоза через аэропорт Кансай

По данным полиции, подозреваемые могли действовать совместно, пытаясь 8 мая ввезти животных из Таиланда в Японию через международный аэропорт Кансай в префектуре Осака. Попытку контрабанды обнаружили сотрудники таможни Осаки во время досмотра багажа.

Правоохранители сообщили, что индийских звёздчатых черепах завернули во влажный картон. По версии полиции, их перевозил в чемодане 17-летний ученик старшей школы. Признают ли задержанные подозрения, полиция не уточнила.

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Роли подозреваемых

Среди задержанных — 57-летний строитель Такаяки Фукусима из города Тондаябаси в префектуре Осака и 17-летний школьник из той же префектуры, который, по данным следствия, приобрёл животных в Таиланде. Также задержали 26-летнего мужчину, который, как утверждает полиция, оплатил поездку в Таиланд.

Полиция подозревает, что Фукусима попросил школьника перевезти черепах в Японию. По её данным, подросток продавал через социальные сети рыб, тритонов и других животных. Фукусиму также подозревают в намерении перепродать черепах по высокой цене. Международная торговля индийскими звёздчатыми черепахами регулируется Конвенцией CITES.

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