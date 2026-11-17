В префектуре Кумамото в Японии ущерб жилому фонду и инфраструктуре в результате мощного землетрясения, произошедшего в июле, оценили в ¥1,1 трлн. Такую оценку 17 ноября обнародовало Японское общество инженеров-строителей, сообщает The Japan Times.

Наибольшие потери — в жилом фонде

По словам профессора Высшей школы инженерии Киотского университета Сатоси Фудзии, который возглавляет комитет общества по планированию и управлению инфраструктурой, ущерб жилью оценили в ¥915,5 млрд. Еще ¥107,7 млрд пришлось на линии высокоскоростных поездов синкансэн, ¥42,2 млрд — на системы водоснабжения, а ¥28,8 млрд — на дороги.

Стоимость повреждений домов рассчитали на основе их стоимости как активов. Ущерб дорогам и системам водоснабжения определяли с учетом последствий перебоев в работе этих систем для предприятий и повседневной жизни людей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Повреждены тысячи домов

По оценкам общества, в семи пострадавших муниципалитетах, в том числе в городах Кумамото и Яцусиро, полностью разрушены 2705 домов. Еще 1038 домов получили значительные повреждения, а 7790 — частичные.

Общество также подсчитало, что работы по повышению сейсмостойкости жилья, проведенные в течение последних 10 лет, сократили ущерб на ¥54,1 млрд. Фудзии назвал сейсмостойкое строительство и модернизацию зданий важной инвестицией в кризисное управление, которая оказывает значительное влияние на экономику.

Читай нас в