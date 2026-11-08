Ночью 8 ноября в центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным местных СМИ, не менее 24 человек получили травмы, были повреждены витрины магазинов, а движение поездов временно нарушено, сообщает Channel NewsAsia.

Повреждения и пострадавшие

По данным Японского метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 1:04 в префектуре Сидзуока, к западу от Токио. Предупреждение о цунами не объявлялось. Власти не сообщали о погибших.

Представитель экстренных служб префектуры Айти заявил AFP, что получил 16 сообщений о травмированных, большинство из которых были легкими. В соседней префектуре Сидзуока за медицинской помощью обратились не менее трех женщин. Среди них — женщина старше 90 лет, которая травмировала плечо, упав с кровати во время толчков.

Газета Chunichi Shimbun и телеканал Tokai Television отдельно сообщили, что в Айти и Сидзуоке пострадали не менее 24 человек. В городе Тоёхаси в Айти после землетрясения были разбиты окна в автосалоне, а в крупном книжном магазине города Тойота товары падали с полок.

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Перебои в транспорте

Утром 8 ноября землетрясение вызвало временные задержки и приостановку движения региональных поездов, в том числе высокоскоростных поездов Shinkansen. Толчки также ощущались в Осаке. Там, по информации местных СМИ, иностранного жителя доставили в больницу после падения из квартиры на втором этаже, когда он испугался толчков.

Второе землетрясение в Кумамото

В тот же день в 10:53 Японское метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 4,3 в районе Кумамото. Сообщений о серьезных разрушениях или травмах вследствие второго толчка не поступало.

Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца и ежегодно переживает сотни землетрясений.

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