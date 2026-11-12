В префектуре Ибараки в Японии 50-летняя Масаэ Сакураи на первом судебном заседании признала обвинения в угрозах 42-летней соседке по жилью и принуждении ее зашить себе губы иглой и ниткой. Дело рассматривает отделение Симоцума окружного суда Мито.

Позиция обвиняемой

Как сообщает NDTV World, после задержания в июле Сакураи отрицала выдвинутые против нее обвинения. Однако на первом слушании она изменила позицию и признала их. Защита Сакураи заявила суду, что не будет оспаривать обвинения и доказательства, представленные прокуратурой.

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Конфликт из-за еды

По версии прокуратуры, причиной конфликта стал спор из-за еды в жилье. Сакураи, согласно обвинению, говорила соседке, что те, кто не работает, не должны есть, и ограничивала ее питание.

Прокуроры утверждают, что после того, как женщина взяла еду без разрешения, обвиняемая разозлилась. Следователи заявили, что в период с 18 по 24 июня Сакураи угрожала потерпевшей и давила на нее, чтобы та взяла иглу с ниткой и зашила себе губы. Прокуратура также представила в суде записи с камер наблюдения, сделанные в доме.

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