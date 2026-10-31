На археологическом памятнике Нисикаминомия к северо-западу от Токио в Японии нашли глиняную антропоморфную фигурку ханива, которая может изображать жрицу мико. Артефакт обнаружили во рву вокруг погребального кургана V века. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на заявление властей префектуры Гумма.

Находка возле большого кургана

Сохранившаяся часть фигурки высотой около 40 сантиметров состоит из головы и туловища, поэтому изначально она была значительно больше. Диаметр кургана, возле которого ее нашли, составляет примерно 45 метров. Археологи предполагают, что ханива первоначально стояла возле саркофага в форме лодки, обнаруженного в кургане, а затем соскользнула по склону в ров.

На территории Нисикаминомии исследователи зафиксировали почти десяток курганов кофун, датируемых V–VI веками. Период Кофун в истории Японии продолжался приблизительно с 300 по 710 год. В это время глиняные скульптуры ханива использовали как дары умершим, а также часто считали вместилищами душ покойных. Раскопки главного кургана, во время которых в этом году нашли фигурку, ведутся на памятнике с 2020 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Признаки образа мико

Специалисты связывают фигурку с образом мико — женщины-шаманки, также известной как храмовая дева. По данным источника, мико в синтоизме являются посредницами между человеческим и духовным мирами. В период Кофун они проводили важные погребальные ритуалы и давали духовные наставления.

На фигурке заметна традиционная прическа сима́да с узлом, что стало одним из оснований для такой интерпретации. На обоих запястьях есть глиняные браслеты с красным пигментом, пальцы тщательно вылеплены, а на туловище виден красный пояс. В левой руке статуэтка держит ритуальный предмет в форме жезла. Сейчас ханива экспонируется в Музее информации о раскопках Археологического исследовательского центра префектуры Гумма в городе Сибукава.

Читай нас в