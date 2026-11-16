В городе Осаки на северо-востоке Японии фермеры совместно с местными властями установили более 5 тысяч небольших земляных дамб на рисовых полях. Они должны удерживать излишки воды на полях; чиновники надеются, что это поможет уменьшить последствия наводнений в населенных пунктах, сообщает Mongabay.

Осаки страдал от подтоплений в 2015, 2019 и 2022 годах, когда сильные дожди прорывали речные дамбы. Городские чиновники связывают учащение таких случаев, в частности, с изменением климата. По данным Японского метеорологического агентства, интенсивные осадки в стране становятся более частыми и сильными.

Поля как резервуары для воды

Рисовые поля оборудованы поднятыми валами, позволяющими удерживать воду для выращивания риса. Они могут ослаблять паводки двумя способами: временно накапливая воду и позволяя ей просачиваться в почву. Это замедляет поступление воды в ирригационные каналы и реки и может снизить пиковую нагрузку на водные системы.

Так называемые полевые дамбы устанавливают в дренажных отверстиях рисовых полей. У них более узкое отверстие, чем у обычных водовыпусков, поэтому вода выходит с поля медленнее. В Осаки эту практику внедряют с 2021 года совместно с сельскохозяйственными организациями и властями префектуры. По данным города, дамбы уже установлены примерно на 20% рисовых угодий Осаки — это около 1 700 гектаров.

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Сохранение угодий и биоразнообразия

Исследователи подчеркивают, что крупных бетонных речных плотин и дамб может быть недостаточно для защиты от наводнений в условиях более сильных ливней. В то же время эффективность рисовых полей как средства задержания воды зависит от конкретной местности и характера осадков.

Общая площадь сельскохозяйственных земель Японии по состоянию на 2025 год составляла около 4,2 млн гектаров, из которых примерно 2,3 млн гектаров приходились на рисовые поля. С начала 1960-х годов площадь аграрных земель в стране сократилась примерно на 30%. Ученые отмечают, что застройка полей жильем, коммерческими объектами или солнечными электростанциями обычно снижает их способность задерживать воду.

Рисовые поля также являются искусственными водно-болотными угодьями и, по оценкам исследований, обеспечивают среду обитания примерно для 5 тысяч видов. В Осаки есть две Рамсарские территории — водно-болотное угодье Кабукури-нума с прилегающими рисовыми полями и водохранилище Кэдзё-нума. Они служат средой обитания для перелетных гусей и другой фауны и одновременно способствуют удержанию паводковых вод.

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