В Ярославле в Российской Федерации, государстве-агрессоре, суд в сентябре приговорил мужчину средних лет к 14 годам колонии после того, как он фотографировал надгробия российских военнослужащих, погибших в войне против Украины. Как сообщает Politico, российские власти усилили преследование людей, документирующих воинские захоронения.

В последние месяцы российские органы власти предупреждали, что за фотографирование могил военных может грозить пожизненное лишение свободы. Федеральная служба безопасности патрулировала кладбища, разыскивая людей, которые делают такие снимки. С лета в разных регионах России были задержаны несколько десятков человек. В закрытых судебных процессах их официально обвиняют в государственной измене, в частности в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Ограничение доступа к данным

Независимые журналисты и активисты использовали фотографии могил и видео похорон для документирования потерь российской армии. База данных Russia 200, созданная независимым изданием Mediazona и Русской службой BBC, содержит имена почти 283 тысяч погибших российских военнослужащих и данные об обстоятельствах их смерти. В то же время ее авторы отмечают, что у них нет ресурсов и доступа, чтобы зафиксировать каждую гибель на фронте.

Министерство иностранных дел Великобритании и нидерландские разведывательные службы оценивают потери России более чем в 500 тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что в войне погибли 700 тысяч российских военнослужащих. В сентябре 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о 5937 погибших военнослужащих.

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Закрытые судебные дела

В апреле 2024 года представитель Кремля заявил, что данные о потерях являются государственной тайной, а сообщать о них может только Министерство обороны. В том же году Росстат закрыл доступ к статистике избыточной смертности, которая ранее помогала проверять оценки потерь.

В начале 2025 года журналисты также зафиксировали резкий рост количества дел о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. По данным Russia 200, в течение 2025 года было почти 90 тысяч таких дел — более чем в десять раз больше, чем в предыдущие годы полномасштабной войны. В конце 2025 года доступ к этим судебным производствам был ограничен.

Редактор Mediazona Дмитрий Трещанин отметил, что снимки захоронений были важным источником в начале вторжения, однако сейчас этот метод стал опасным: по его словам, волонтеров атаковали на кладбищах.

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