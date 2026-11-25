В еврозоне карточные платежи впервые обогнали расчеты наличными по доле операций в магазинах, ресторанах и торговых автоматах. По данным Tagesschau, в этом году картой оплатили 45% таких транзакций, тогда как банкноты и монеты использовали в 44% случаев.

Рост мобильных платежей

Европейский центральный банк сообщил, что это первый случай с начала сбора сопоставимых данных в 2016 году, когда карточные платежи превысили наличные. Доля мобильных платежей, в частности через смартфоны, за два года выросла с 6% до 9%.

Картами все чаще рассчитываются и за небольшие покупки. Средняя сумма карточной операции сократилась с 59 евро в 2019 году до 35 евро в 2026 году. В то же время не менее 12% потребителей в каждой стране еврозоны заявили, что хотя бы раз сталкивались с отказом принять карту или мобильный платеж.

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Наличные сохраняют позиции

Наличные остаются основным способом оплаты покупок стоимостью до 20 евро, а также платежей между частными лицами. Их ценят за конфиденциальность и возможность контролировать расходы.

Опрос, проведенный осенью 2025 года и весной 2026 года по всей еврозоне, показал, что 54% респондентов предпочитают карты или другие безналичные способы оплаты в магазинах. Наличные выбирают 22%, а 23% не имеют четких предпочтений. Возможность платить цифровым способом считают важной 82% опрошенных, а использование наличных — 62%; лишь 3% сообщили, что никогда не используют наличные.

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