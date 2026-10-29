В Йоханнесбурге, ЮАР, в нескольких районах в течение нескольких дней не вывозили бытовые отходы на фоне протеста муниципальных работников из-за невыполненных договоренностей по зарплатам и льготам. Коммунальная компания Pikitup сообщила о значительном накоплении мусора и сокращении числа работников, доступных для работы на маршрутах.

Как сообщает TimesLIVE, мусор скопился в северных, западных и южных районах города. Журналисты зафиксировали переполненные контейнеры возле домов и торговых центров в Эммарентии, Флориде, Рудепорте, Рузвельт-Парке, Рандбурге, Оливдейле и Форвейзе. Часть отходов должны были забрать с понедельника по среду, однако они оставались невывезенными, распространяя неприятный запах и привлекая мух.

Задержки с вывозом мусора

Представитель Pikitup Энтони Селепе заявил, что участие работников компании в акции Samwu повлияло на ее работу. По его словам, на маршрутах работает минимальное количество персонала, а предприятие ищет способы ликвидировать накопление отходов. Он не смог назвать срок полного восстановления услуг и отметил, что ситуация зависит от урегулирования спора между городом и профсоюзом.

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В Рудепорте жителей предупредили о трехдневном отставании от графика. Pikitup также объяснила его поломками техники и увеличением расстояния до удаленного полигона для захоронения отходов. Жители Флориды, в свою очередь, заявили, что не получали предварительного уведомления о перебоях.

Работа других городских служб

Компания Joburg Water заявила, что протест Samwu влияет на ее работу и вызывает задержки в рассмотрении обращений и предоставлении других услуг. Представитель ассоциации жителей Парктаун-Норт Ли Янг сообщил, что в некоторых районах, в частности в Сандауне, возникли проблемы с водоснабжением из-за трудностей в Joburg Water.

В то же время заместитель регионального секретаря Samwu Ричард Мойла опроверг, что протест нарушил работу городских служб. По его словам, акция продолжалась только в понедельник, а со вторника члены профсоюза вернулись к работе. Он также сказал, что руководители и представители профсоюза участвовали в переговорах с городом и сопровождали в суде дело 16 членов Samwu, которых, по его словам, арестовали во время протеста из-за насилия.

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