В Йоханнесбурге, ЮАР, повреждение трубопровода питьевой воды во время работ по замене канализационной трубы вызвало очередное профилактическое отключение воды в районе Безейденхаут-Вэлли. Как сообщает Daily Maverick, коммунальное предприятие Johannesburg Water изолировало сеть, проводит промывку труб и лабораторные анализы воды.

Инцидент произошел на пересечении 6-й улицы и 8-й авеню. По словам представительницы Johannesburg Water Номбусо Шабалали, во время земляных работ подрядчика на трубопровод упал ствол дерева. Ремонт завершили в ночь на 21 октября, однако водоснабжение не восстановили до окончания промывки и получения результатов анализов.

Ограничения для жителей

Профилактическое уведомление касалось домов на 8-й авеню возле пересечений с 4-й, 5-й, 6-й и 7-й улицами. Жителям посоветовали не пить и не использовать воду до официального сообщения Johannesburg Water о ее безопасности. Коммунальное предприятие заявило, что загрязнение воды не подтверждено, а ограничения ввели в качестве профилактической меры. Альтернативное водоснабжение должно было продолжаться до получения лабораторных результатов.

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С декабря 2025 года жители восточных пригородов Йоханнесбурга — Малверна и Безейденхаут-Вэлли — получили не менее 10 предупреждений и обновлений относительно качества воды. В отдельных случаях домохозяйства оставались без водоснабжения до двух недель. В Малверне, Джепстауне и Кливленде Johannesburg Water опубликовало шесть обновлений в период с 11 по 19 октября, а 20 октября объявило воду безопасной.

Претензии к контролю за подрядчиками

Советники местных округов Карлос да Рошас и Нойрен Питерсен утверждают, что причиной повторяющихся перебоев является недостаточный надзор за подрядчиками, выполняющими канализационные работы и повреждающими водопроводную инфраструктуру. Да Рошас при этом поддержал программу замены старых цементных труб, которые, по его словам, имеют трещины или забиты корнями деревьев.

Johannesburg Water подтвердило обстоятельства последнего повреждения, но не ответило на более широкие вопросы издания о надзоре за подрядчиками, количестве связанных с ними инцидентов, а также расходах на аварийный ремонт, лабораторные исследования и доставку воды автоцистернами.

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