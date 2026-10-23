В Йоханнесбурге, ЮАР, разблокировали топливные карты Департамента муниципальной полиции Йоханнесбурга (JMPD), из-за которых существовал риск сокращения количества патрульных автомобилей на улицах города. Карты снова можно использовать на автозаправочных станциях, сообщает TimesLIVE.

Причина сбоя

Во внутреннем сообщении JMPD, опубликованном поздно вечером в четверг, указали, что карты разблокировали после сбоя, связанного с переходом города от одного поставщика банковских услуг к другому. Пресс-секретарь мэра Хату Тшило Мулаудзи заявила, что этот переход временно повлиял на обработку платежей.

По ее словам, мэр Йоханнесбурга Дада Мореро поручил срочно решить проблему и попросил информировать его о ситуации, пока заправка автопарка JMPD не возобновится в обычном режиме. Город и поставщик услуг провели встречу и согласовали дальнейшие шаги, в том числе касающиеся платежей.

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Ограничения для служебных автомобилей

Несмотря на разблокировку карт, в JMPD сохранили меры по экономии топлива. Работникам приказали избегать личных поездок на служебных автомобилях, а транспорт департамента использовать только для санкционированных служебных задач.

Полиция также предупредила, что будет контролировать ненадлежащее использование автомобилей, в том числе работу двигателя на холостом ходу во время стоянки. Ранее начальник полиции Патрик Джака приказал руководителям ограничить перемещения транспорта и запретил работникам всех рангов забирать государственные автомобили домой.

Эти распоряжения издали после того, как некоторые автозаправочные станции, по данным издания, отказались обслуживать JMPD или установили лимиты на его счетах из-за неоплаченных счетов. Джака назвал нехватку топлива значительным риском для непрерывности работы подразделения.

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