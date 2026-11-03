В Йоханнесбурге, ЮАР, расследуют гибель гусей в озере Zoo Lake. Ветеринары зоопарка проводят вскрытия отобранных тушек птиц, чтобы установить причину их смерти, сообщает TimesLIVE.

Среди версий — ботулизм птиц

Среди вероятных причин рассматривают сезонный ботулизм птиц, однако окончательного подтверждения этой версии пока нет. Такой вид отравления может поражать водоплавающих птиц. Представительница Johannesburg City Parks and Zoo Дженни Мудли отметила, что жаркая погода, повышение температуры воды и разложение органических веществ могут создавать условия для образования токсинов, опасных для птиц.

Утром в понедельник природоохранная команда JCPZ убрала всех мертвых птиц. Часть тушек доставили в ветеринарную больницу зоопарка для исследования.

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Проверяют и качество воды

Расследование проходит на фоне сообщений о возможном попадании сточных вод в озеро. Мудли подчеркнула, что связь между этими сообщениями и гибелью птиц пока не установлена.

На месте также работали представители природоохранного и операционного подразделений JCPZ, городского департамента окружающей среды и инфраструктурных услуг, а также Johannesburg Water. Они отобрали пробы воды. Результаты ветеринарных исследований и анализа качества воды должны определить дальнейшие меры.

Жителей призвали не купаться в упомянутых водоемах и не употреблять в пищу рыбу, выловленную там. Детям и домашним животным посоветовали держаться подальше от мертвых диких животных или животных с видимыми признаками страдания, а людей попросили не прикасаться к мертвым птицам или рыбе.

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