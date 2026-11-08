В Арт-центре Нам Джун Пайка в Ёнъине, Южная Корея, открыли выставку «Hyundai Translocal Series: Via Satellite — Moon, Echo, Mosquitoes, and Memes». Проект стал результатом трехлетнего дистанционного сотрудничества с Пинакотекой Сан-Паулу — старейшим художественным музеем бразильского мегаполиса, сообщает Korea Herald.

Экспозиция объединила работы четырех художников, работающих в четырех городах на двух континентах. Пинакотека Сан-Паулу представит собственную версию проекта под названием «Диалоги с Нам Джун Пайком», открытие которой запланировано на 28 ноября.

Наследие Нам Джун Пайка

Концепция выставки связана с идеями Нам Джун Пайка — художника и футуриста, который еще до распространения интернета организовывал спутниковые трансляции между городами на разных континентах. В частности, в 1984 году он создал проект «Good Morning Mr. Orwell». В 1974 году Пайк использовал выражение «электронная супермагистраль», описывая мир, соединенный медиатехнологиями вопреки границам и часовым поясам.

Проект поддержала Hyundai Motor в рамках серии Hyundai Translocal Series, которая с прошлого года соединяет корейские музеи с зарубежными партнерами.

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Луна, звук и язык

Джейн Джин Кайсен представила видеоработу «Old Moon – New Moon». Для нее художница закрепила цифровую камеру на телескопе 1929 года в копенгагенской обсерватории Рундеторн и одним кадром сняла Луну в убывающей фазе. В своих видео Кайсен также обращается к женщинам-ныряльщицам хэнё с острова Чеджу, которые ориентируются на лунный календарь.

Инсталляция Вивиан Каккури «Clepsydra» состоит из динамиков из бетонных блоков и кабелей на полу. Они воспроизводят звуки движения крови в венах шести человек, записанные с помощью ученых. Бразильская художница biarritzzz показывает трехканальное видео о происхождении слова «самба», созданное вместе с мозамбикским хореографом Цумбе Муссундза. Кристин Сан Ким представила настенную работу «Mind Land Mass», основанную на выражениях американского жестового языка.

Выставка продлится до 28 марта, вход бесплатный.

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