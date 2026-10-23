В губернаторстве Карак в Иордании двое вооружённых мужчин открыли огонь во время похорон в церкви. По данным государственных СМИ Иордании, по меньшей мере семь человек погибли, ещё 10 получили ранения.

Стрельба в церкви

Нападение произошло в пятницу. Как сообщает BBC News World, личности нападавших пока не установлены. По информации государственных СМИ, они прибыли к церкви на автомобиле и начали стрелять внутри здания. После стрельбы мужчины скрылись с места происшествия.

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Реакция властей

BBC приводит сведения о числе погибших, раненых и ходе нападения со ссылкой на государственные СМИ Иордании. Представитель правительства Иордании Мохаммад аль-Момани сообщил, что в район происшествия направили силы безопасности.

Согласно дополнительному описанию BBC, в губернаторстве Карак продолжаются поиски нападавших. Поиски начались после того, как вооружённые мужчины скрылись с места стрельбы.

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