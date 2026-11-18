Военный вертолет Black Hawk, принадлежащий Вооруженным силам Иордании, потерпел крушение в среду, 18 ноября, во время военных учений в Иордании. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на иорданские вооруженные силы.

Реагирование на инцидент

Военный источник в Генеральном командовании Вооруженных сил Иордании сообщил в заявлении, что на место инцидента отреагировали специализированные группы. Они приняли необходимые меры для реагирования на ситуацию.

В командовании подчеркнули, что безопасность личного состава остается главным приоритетом. Военные также заявили, что будут предоставлять дальнейшую информацию в соответствии с установленными процедурами.

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Данных о пострадавших нет

Вооруженные силы Иордании не предоставили информации о возможных пострадавших в результате аварии. Также не сообщается о степени повреждения вертолета.

В инциденте участвовал Black Hawk, состоящий на вооружении Вооруженных сил Иордании. Других деталей об обстоятельствах аварии в заявлении военных не привели.

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