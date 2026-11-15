Суд государственной безопасности Иордании приговорил к смертной казни троих мужчин, признанных виновными в террористическом нападении в городе Хмуд в мухафазе Карак. В результате атаки погибли девять человек.

Нападение во время похорон

Вооружённые нападавшие открыли огонь во время похоронной службы в греческой православной церкви Святого Георгия. Погибли девять христиан, ещё 34 человека получили ранения.

Церковь расположена в деревне Хмуд, примерно в 80 километрах к югу от Аммана. О решении суда сообщает The National со ссылкой на государственное информагентство Petra.

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Приговор суда

По данным Petra, суд признал обвиняемых виновными по девяти пунктам, связанным с участием в террористических действиях, которые привели к гибели людей. Им также вменили два эпизода совершения террористических действий с использованием оружия и боеприпасов.

Кроме того, троих мужчин признали виновными в хранении оружия и боеприпасов с намерением использовать их для террористических действий.

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