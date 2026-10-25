В Иордании состоятся похороны девяти жертв нападения на церковь — The National
В воскресенье в деревне Хамуд в иорданской мухафазе Карак состоятся похороны девяти христиан, погибших во время нападения на церковь Святого Георгия Греческой православной церкви. Церемония пройдет в том же храме, где произошла стрельба, сообщает The National.
Нападение во время похорон
По данным Директората общественной безопасности Иордании, в пятницу нападавшие открыли огонь на территории церковного комплекса. Стрельба произошла во время похорон.
Изначально власти сообщали о семи погибших. В субботу число жертв пересмотрели до девяти, при этом ни один из трех нападавших к тому времени не был задержан.
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Охрана церквей
Король Иордании Абдалла II назвал нападение террористическим. По сообщению королевского дворца, представители силовых структур проинформировали монарха о последних событиях в расследовании, не раскрывая подробностей.
Абдалла II поручил правительству пересмотреть политику противодействия экстремистской идеологии и активизировать усилия по устранению ее первопричин. В воскресенье силовики дежурили у церквей по всей стране во время богослужений.
Карак расположен примерно в 100 километрах к югу от Аммана. В преимущественно мусульманской Иордании проживает христианское меньшинство.