В Калифорнии, США, Лори Хуанг в случае развода с Дженсеном Хуангом может получить половину имущества, которое будет признано совместной собственностью супругов. Дженсен Хуанг не сообщал о намерении развестись. О возможных последствиях раздела состояния пишет Fortune.

Структура владения акциями

По состоянию на 23 марта 2026 года Хуанг сообщал о бенефициарном владении примерно 870,6 млн акций Nvidia, или 3,58% акций компании. Значительная часть этого пакета находится в трастах, которыми совместно управляют Дженсен и Лори Хуанг.

Траст супругов владеет примерно 528,5 млн акций Nvidia. Вместе с двумя другими семейными трастами эти структуры владеют почти 669 млн акций. Еще 73,3 млн акций принадлежат компаниям с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является этот траст.

Лори Хуанг также является президентом Jen-Hsun & Lori Huang Foundation. В конце 2024 года фонд имел около $9,2 млрд активов и владел примерно 58,7 млн акций Nvidia. В корпоративном документе Nvidia указано, что ни один из супругов не имеет имущественного интереса в акциях фонда.

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Правила раздела имущества

Супруги поженились в 1985 году, за восемь лет до того, как Дженсен Хуанг стал соучредителем Nvidia. В Калифорнии действует режим совместной собственности супругов: активы, приобретенные во время брака, как правило, принадлежат обеим сторонам и подлежат равному разделу в случае развода.

Это не означает автоматического раздела пополам всех акций, связанных с Хуангом. Суду пришлось бы установить, как были приобретены акции, как оформлены трасты, смешивались ли личные и совместные активы, а также заключали ли супруги брачный договор. Имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака, а также подарки и наследство, как правило, считаются личной собственностью.

Оценка состояния

Fortune со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Дженсена Хуанга примерно в $145 млрд. Эта сумма зависит от рыночной стоимости акций Nvidia и не является оценкой имущества, которое потенциально может быть разделено между супругами.

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