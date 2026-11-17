В США Департамент транспортных средств Калифорнии запретил компании Waymo совершать поездки беспилотных такси по автострадам на всей территории штата. Ограничение вступило в силу 11 ноября, сообщает The Verge.

Причина запрета

Регулятор назвал эксплуатацию роботакси Waymo на автострадах непосредственной угрозой общественной безопасности. В ведомстве заявили о неоднократных случаях, когда автомобили компании заезжали в активные зоны дорожных работ, подвергая работников риску.

Решению предшествовали два инцидента в районе залива Сан-Франциско. В одном из них роботакси Waymo заехало на перекрытый из-за дорожных работ участок US-101 возле Берлингейма. Другой случай был связан с автомобилями Калифорнийского дорожного патруля на автостраде 280 в Сан-Франциско.

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Условия для возобновления поездок

Waymo тестировала свои автомобили на калифорнийских автострадах как минимум с августа 2024 года, а в ноябре 2025 года открыла такие маршруты для пассажиров. В мае 2026 года компания добровольно приостановила поездки по автострадам из-за опасений, связанных со строительными площадками, однако в конце июля возобновила их.

Для возвращения на автострады Waymo должна продемонстрировать регулятору, что достаточно улучшила работу своих систем вблизи зон дорожного строительства. Без автострад роботакси придется прокладывать более длинные маршруты по местным дорогам, что может увеличить стоимость поездок для пассажиров.

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