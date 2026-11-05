В Калифорнии, США, инициатива Proposition 39 об ужесточении требований к идентификации избирателей, согласно прогнозу Decision Desk HQ, не будет одобрена. Против нее высказались почти 60% участников голосования, тогда как 41% поддержал предложение, сообщает The Hill.

Что предусматривала Proposition 39

Инициатива должна была обязать зарегистрированных избирателей подтверждать гражданство США. Она также предусматривала, что жители Калифорнии, голосующие по почте, должны были указывать последние четыре цифры номера выданного государством удостоверения личности, например водительского удостоверения.

Кроме того, Proposition 39 запрещала бы личное голосование без удостоверения личности. Сейчас совершеннолетние жители штата, имеющие право голоса, при регистрации в качестве избирателей предоставляют удостоверение личности и номер социального страхования.

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Позиции сторонников и противников

Консервативные организации, в частности Reform California, поддерживали Proposition 39. Они утверждали, что инициатива укрепит общественное доверие к выборам и поможет обеспечить учет всех голосов. Республиканская партия Калифорнии сравнивала это требование с необходимостью предъявлять удостоверение личности при авиаперелетах, покупке алкоголя, обналичивании чеков, получении призов или доступе в охраняемые здания.

Американский союз защиты гражданских свобод Северной Калифорнии и другие правозащитные организации выступали против инициативы. Они предупреждали, что последние четыре цифры номера удостоверения, указанные на внешней стороне конверта для почтового бюллетеня, могут пройти через многие руки и почти два года храниться в избирательных документах, что создает риск кражи личных данных.

В 2025 году республиканцы в Ассамблее штата пытались принять законопроект, похожий на Proposition 39. Документ, соавтором которого был член Ассамблеи Карл ДеМайо, один из главных сторонников инициативы, не прошел Комитет по выборам в апреле 2025 года.

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