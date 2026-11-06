В Калифорнии предложение Prop 40 о введении разового 5-процентного налога для миллиардеров по предварительным подсчетам голосов идет к поражению: 55% избирателей высказались против, а 45% — за. Голоса еще подсчитывают, сообщает Fortune.

Раскол между округами

В округе Санта-Клара, в который входят технологические центры Саннивейл, Пало-Альто, Купертино и Маунтин-Вью, соотношение голосов было таким же — 55% против Prop 40 и 45% за. Против инициативы также проголосовали избиратели состоятельного округа Марин к северу от Сан-Франциско и округа Сан-Матео к югу от города.

В то же время в округе Сан-Франциско 55% избирателей поддержали Prop 40, а 45% выступили против. Там расположены ИИ-стартапы OpenAI и Anthropic, которые, по данным издания, планируют выйти на биржу. В округе Лос-Анджелес 53% избирателей поддержали предложение, а 47% его отклонили.

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Аргументы противников

Противники Prop 40 заявляли, что налог вряд ли остался бы разовым. Они также выражали обеспокоенность по поводу налогообложения активов частных компаний: по их мнению, основателям могло бы потребоваться продать контрольные доли в собственном бизнесе.

По данным Fortune, несколько миллиардеров уже покинули Калифорнию на фоне опасений относительно возможного налога на богатство, среди них — сооснователь Google Сергей Брин, который финансировал кампанию против Prop 40. Издание отмечает, что потеря шести миллиардеров существенно снизила оценку возможных поступлений от такого налога, а также прогноз будущих поступлений штата от подоходного налога.

Другая инициатива лидирует

Параллельно противники Prop 40 продвигали Prop 42, которая предусматривает запрет налогов на личные сбережения, активы и пенсионные накопления. Эта инициатива также лидирует при подсчете голосов. Партнер команды EY по частному налогообложению Майкл Фейспор подчеркнул, что отрицательный результат голосования не означает, что подобные меры не будут введены в будущем. Он добавил, что состоятельные жители Калифорнии уже пересматривают вопросы резидентства, домицилия и планирования наследства.

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