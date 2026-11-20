Исследователи Калифорнийского университета в Беркли обнаружили экспериментальное соединение TOFA, которое в опытах на мышах способствовало потере жировой ткани без значительного уменьшения мышечной массы. Как сообщает ScienceDaily, вещество также повышало энергетические затраты организма до 18%, не увеличивая физическую активность животных и не повышая температуру их тела.

Результаты работы опубликовали в журнале Science Advances. У мышей с ожирением TOFA улучшала чувствительность к инсулину, регуляцию уровня глюкозы в крови и снижала уровень триглицеридов. У животных также улучшились показатели, связанные с жировой болезнью печени.

Как действует экспериментальное соединение

TOFA, или 5-tetradecyloxy-2-furoic acid, относится к ингибиторам ACC — веществам, подавляющим ферменты, участвующие в образовании жирных кислот. Одновременно исследователи установили, что оно активирует клеточные рецепторы PPARα и PPARδ, которые регулируют гены, связанные с поглощением и расщеплением жиров для производства энергии.

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Таким образом TOFA одновременно уменьшает образование определенных жиров и стимулирует использование имеющихся жирных кислот в качестве источника энергии. Другие ингибиторы ACC уже проходили клинические испытания средней стадии, однако ни один из них не был одобрен для лечения метаболических заболеваний. Одной из проблем таких соединений было повышение уровня триглицеридов в крови. В опытах на мышах TOFA не вызывала такого эффекта.

Сочетание с препаратами для похудения

Ученые также проверили TOFA вместе с семаглутидом — активным веществом препаратов Ozempic и Wegovy, а также с тирзепатидом, который продается под названиями Mounjaro и Zepbound. У мышей комбинации давали лучшие результаты по массе тела, уровню глюкозы, инсулина и триглицеридов, чем каждый из подходов по отдельности.

Препараты класса GLP-1 преимущественно снижают аппетит и потребление пищи, тогда как в опытах TOFA повышала энергетические затраты. Вещество еще не испытывали на людях, поэтому его безопасность и эффективность для людей не установлены.

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