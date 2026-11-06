Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе в США установили, что белок E2F1 может запускать деление клеток без дополнительных сигналов роста. Как сообщает News-Medical, результаты работы были опубликованы в журнале The EMBO Journal.

Чтобы воспроизвести выход клеток из состояния покоя в лаборатории, исследователи обычно добавляют им питательные вещества и сигналы роста. Этот процесс предполагает физическое распаковывание ДНК, которая плотно упакована вместе с белками в ядре. Команда подтвердила, что активация E2F1 может побуждать клетки к делению даже без таких дополнительных сигналов.

Активация генов без распаковывания ДНК

Авторы работы установили, что E2F1 использует другой механизм. Белок связывается с ограниченным участком генома и активирует гены, связанные с клеточным циклом. По словам доцента биомолекулярной инженерии Али Шариати, E2F1 способен активировать эти гены без существенного распаковывания ДНК или вовсе без него.

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Ученые указывают на сходство этого свойства E2F1 с пионерными факторами, которые могут открывать доступ к плотно упакованной ДНК и существенно изменять состояние клетки. Исследователи также обнаружили, что клетки реагируют на определенный порог уровня E2F1: после его превышения клетки в состоянии покоя начинают делиться.

Возможная связь с раком

E2F1 играет важную роль в делении клеток и нарушается при многих видах рака. В то же время описанный механизм имеет ограничения: без дополнительных сигналов роста клетки могли разделиться не более трех раз. Для наблюдения за ними во времени команда использовала методы визуализации отдельных живых клеток и программное обеспечение DeepSea, разработанное в лаборатории Шариати.

Исследователи предполагают, что раковые клетки могут использовать активность E2F1, чтобы обходить механизмы, поддерживающие клетки в неактивном состоянии. Далее команда планирует выяснить, как именно E2F1 активирует гены после связывания с геномом, а также исследовать роль остальных восьми генов этого семейства в развитии рака.

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