В канадской провинции Британская Колумбия автобус попал в аварию на шоссе 39 к югу от города Маккензи. По сообщениям СМИ, в результате ДТП травмировались несколько человек, некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщает Anadolu Agency.

Больницы перешли в режим Code Orange

CBC News сообщило, что региональная служба здравоохранения Northern Health объявила режим Code Orange в больницах Маккензи и Принс-Джорджа. Такой режим применяется в случаях массового поступления пострадавших.

В Northern Health не сообщили количество пациентов, связанных с инцидентом, а также их состояние. Жителей призвали не обращаться в отделения неотложной помощи, если их жизни не угрожает опасность.

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Шоссе временно перекрыли

Компания дата-центров IREN подтвердила, что автобус был зафрахтован одним из ее подрядчиков. Местные СМИ также сообщили, что транспортное средство не было школьным автобусом.

Полиция попросила граждан избегать района аварии. Ожидалось, что шоссе будет оставаться перекрытым в течение нескольких часов. Власти не подтвердили причину ДТП.

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