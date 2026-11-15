В Канаде умер пятый военнослужащий, получивший травмы во время пожара сухой травы на базе Канадских вооруженных сил Уэйнрайт в Альберте. Рядовой Уильям Дуглас Дал Бьянко умер в больнице провинции Онтарио, где проходил лечение после пожара 17 октября, сообщает CBS News.

Учения на полигоне

Во время инцидента около 84 военнослужащих 3-го батальона легкой пехоты принцессы Патриции проходили обучение наступательным действиям. Занятия проходили на гранатометном стрельбище базы, расположенной к юго-востоку от Эдмонтона.

Ветер направил пламя пожара сухой травы в сторону военнослужащих. По состоянию на субботу в больницах оставались 24 солдата.

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Расследование трагедии

Ранее в результате пожара погибли рядовые: 23-летний Шон Фаррелл из Принс-Альберта в Саскачеване; 23-летний Эйдан Гулдинг из Северного Ванкувера в Британской Колумбии; 19-летний Хейден Ликкемарк из Лэнгли в Британской Колумбии; а также 26-летний сержант Морган Вонг из Эдмонтона.

Военная полиция расследует пожар, а отдельная военная комиссия должна изучить обстоятельства трагедии и предложить меры по предотвращению подобных случаев. Генерал-майор Уэйд Ратленд заявил, что военные должностные лица несколько часов знали о пожаре, считали его локализованным и разрешили продолжить учения, однако позднее ветер внезапно изменился.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал пожар одной из самых тяжелых трагедий Канадских вооруженных сил в мирное время на территории страны.

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