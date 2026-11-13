Учёные Университета Ватерлоо в Канаде разработали растительное целлюлозное покрытие для бумажных контейнеров, которое потенциально может заменить полиэтиленовые слои в стаканчиках для напитков. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering, сообщает ScienceAlert.

Покрытие из компонентов целлюлозы

Материал состоит из ацетата целлюлозы, который составляет его основную часть, и нанокристаллов целлюлозы, придающих прочность. Компоненты образуют водородные связи с бумагой, поэтому для нанесения покрытия не требуются химические клеи. Такая структура заполняет поры бумаги и создаёт барьер для воды, жира и газов.

В испытаниях новое покрытие оставалось в основном неповреждённым во время тестов на истирание, которыми также проверяли выделение микропластика из пластиковых вкладышей. Руководительница исследования, химик-материаловед Ширли Танг, отметила, что целлюлозный материал выдержал кипяток, пищевые масла и ряд растворителей.

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Прочность и барьерные свойства

В ходе пятидневного теста погружением покрытие хорошо выдержало контакт, в частности, с дихлорметаном, гидроксидом натрия и соляной кислотой. По данным испытаний на растяжение, бумага с покрытием достигала наилучшего баланса жёсткости и гибкости, когда нанокристаллы целлюлозы составляли 3% массы покрытия.

По сравнению с бумагой без покрытия материал более чем в десять раз уменьшал проникновение кислорода. Исследователи также проверили его на тонких коричневых бумажных полотенцах, которые обычно быстро впитывают воду: после нанесения покрытия они стали водоотталкивающими. Авторы считают, что технология может позволить использовать более тонкую бумагу для тары, однако перед коммерческим применением необходимы проверки безопасности для пищевых продуктов и регуляторная оценка. Сроки коммерциализации разработки пока не определены.

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