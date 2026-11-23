В Канаде 5,7% взрослых сообщили о ежедневном употреблении каннабиса — это примерно 1,81 млн человек. Доля тех, кто употребляет алкоголь ежедневно, составляет 5,2%. Среди канадцев младше 50 лет ежедневное употребление каннабиса уже более распространено, чем ежедневное употребление алкоголя.

Такие данные опубликовало News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Canadian Medical Association Journal. Ученые проанализировали ответы почти 100 тысяч участников Канадского общественного опроса о здоровье за 2023–2024 годы.

Самые высокие показатели среди молодых мужчин

О ежедневном употреблении каннабиса чаще всего сообщали мужчины в возрасте от 25 до 34 лет: почти 11%. Для сравнения, алкоголь ежедневно употребляли 2,9% представителей этой группы, а сигареты курили 8%.

Среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет каннабис ежедневно употребляли 6,8%, алкоголь — 1,2%, сигареты курили 4,5%. В группе женщин от 18 до 24 лет показатель ежедневного употребления каннабиса составил 6,6%, тогда как алкоголь ежедневно употребляли 0,4%, а сигареты курили 2%.

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Среди людей в возрасте 65 лет и старше ситуация иная: ежедневное употребление алкоголя встречалось чаще, чем каннабиса. В частности, каннабис ежедневно употребляли 3,3% мужчин старшего возраста и 2,3% женщин, тогда как алкоголь — 13% и 6,7% соответственно.

Курение остается основным способом употребления

Каннабис ежедневно курили 3,9% взрослых респондентов, тогда как 1,8% употребляли его без курения. Среди молодых людей, особенно женщин, доля тех, кто ежедневно курил каннабис, достигала 5,4% и превышала долю ежедневных курильщиков сигарет — 2%.

Исследователи также отметили, что 41% взрослых, ежедневно употребляющих каннабис, начали делать это после легализации немедицинского каннабиса в Канаде в 2018 году. Среди ежедневных потребителей в возрасте 18–24 лет так ответили 85,4% опрошенных. Авторы предложили усилить информирование о рисках, ограничить рекламу и розничную торговлю, а также внедрять профилактические меры для молодежи и уязвимых групп.

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