Исследователи Университета Макмастера в Канаде разработали носимый пластырь с микроиглами для выявления бессимптомного поражения сердца в первые дни после операции. Устройство может помочь следить за пациентами уже после выписки из больницы: оно непрерывно измеряет уровень сердечного тропонина — белка, который высвобождается при повреждении сердца. О разработке сообщает News-Medical.

Как работает устройство

Пластырь оснащен микроскопическими полимерными иглами. Они проникают лишь под поверхность кожи, не достигая нервов и кровеносных сосудов, и собирают интерстициальную жидкость — жидкость, окружающую клетки. Затем она поступает к биосенсору, способному отслеживать уровень тропонина в течение нескольких дней.

Постоянное измерение белков сложнее, чем контроль, например, глюкозы. Тропонин содержится в крови в очень низких концентрациях, а в интерстициальной жидкости его уровень еще ниже. Для работы сенсора ученые объединили антитела, распознающие белки, и аптамеры — короткие цепочки ДНК или РНК, созданные для распознавания конкретных биологических мишеней. Аптамеры формируют измеримый сигнал.

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Мониторинг после операций

Согласно приведенным в материале данным, ежегодно в мире проводят около 300 миллионов некардиологических операций, а все больше пациентов выписывают домой в день вмешательства. В то же время первые дни после операции связаны с повышенным риском повреждения миокарда после некардиологического хирургического вмешательства. Такое состояние возникает примерно у 20% пациентов с более высоким риском, и около 90% случаев не имеют очевидных симптомов.

Многие такие случаи можно выявить только с помощью анализа крови, что усложняет контроль состояния человека после возвращения домой. Технологию микроигл для непрерывного отбора образцов разрабатывали исследователи Университета Ватерлоо. Результаты работы опубликовали в журнале Science Advances.

Команда получила финансирование Канадских институтов исследований в области здравоохранения для дальнейшего тестирования технологии. Также исследователи работают над ее коммерциализацией через стартап Aptec Health.

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