В Брамптоне, Канада, суд присяжных рассматривает дело 32-летней Аммары Амджад, которой предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ. Канадские власти репатриировали ее из лагеря содержания в Сирии в 2023 году вместе с двумя детьми, родившимися после того, как она, по версии следствия, выехала на территорию, контролируемую ИГИЛ.

Как сообщает Global News, это первое в Канаде уголовное преследование женщины, обвиняемой в проживании под властью ИГИЛ в Сирии. Судебное разбирательство началось 22 октября.

Переписка как доказательство

Значительную часть доказательств составляют сообщения и голосовые записи, которыми Амджад обменивалась с матерью. По данным Королевской канадской конной полиции, в телефоне, изъятом во время обыска в доме ее родителей недалеко от Торонто, обнаружили около 10 тысяч текстовых и аудиосообщений. На их перевод с урду полиции потребовался год.

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Обвинение ссылается, в частности, на сообщения, в которых Амджад просила семью прислать ей деньги и называла свой отъезд религиозным долгом. Защита при этом оспаривает точность переводов, выполненных полицией.

Пребывание в Сирии и репатриация

Из переписки следует, что Амджад могла поехать в Сирию за своим первым мужем, которого называла Билалом. Канадские военные подтвердили, что бывший резервист Билал Хан присоединился к ИГИЛ; он погиб через несколько месяцев после прибытия на контролируемую группировкой территорию. Позднее Амджад, согласно материалам суда, вышла замуж за британско-пакистанского члена ИГИЛ Хамзу Парвеза.

В начале 2019 года, после боев за Багуз, Амджад оказалась среди иностранных граждан, которых доставили в лагеря Аль-Хол и Аль-Рож на северо-востоке Сирии. В апреле 2023 года она прибыла в Монреаль вместе с тремя другими репатриированными женщинами и их детьми. После освобождения под залог ей назначили домашний арест в доме родителей и запретили контактировать с Парвезом и пятью другими канадскими женщинами, связанными с ИГИЛ.

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