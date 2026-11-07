Возле острова Антикости в канадской провинции Квебек исследователи в сентябре сфотографировали неопознанного детеныша североатлантического гладкого кита. Об этом сообщает Mongabay.

Анализ фотографий

Ученые из Аквариума Новой Англии в Бостоне проанализировали снимки и данные о североатлантических гладких китах. По результатам анализа они установили, что это был детеныш, который, вероятно, родился несколькими месяцами ранее. Он не попал в поле зрения во время зимних обследований этих крупных животных.

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Исследователи определили возраст животного после изучения фотографий и данных о представителях этого вида. Североатлантический гладкий кит является одним из самых редких морских млекопитающих в мире.

Итоги сезона

Новая находка увеличила число выявленных детенышей североатлантического гладкого кита за последний сезон рождения до 24. Исследователи, изучающие китов, считают неожиданное обнаружение детеныша обнадеживающим.

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