В Белвилле, в канадской провинции Онтарио, из больницы выписали полицейского Джеффа Смита, получившего тяжёлые ранения при попытке остановить стрелка возле синагоги. Более чем через месяц после нападения он продолжает восстанавливаться дома. Полиция Белвилла сообщила, что Смит делает успехи в реабилитации, а он и его семья благодарны за поддержку общины и других людей, пишет The Jerusalem Post.

Перестрелка возле синагоги

20 сентября Смит охранял синагогу B’nai Jacob, где верующие собрались на службу перед Йом-Кипуром. По данным полиции, 29-летний Шон Уорд открыл по нему огонь, ранив полицейского в голову и тело.

Несмотря на ранения, Смит почти три минуты отстреливался, пока к нему не присоединился другой полицейский Майкл Маккерди. Правоохранители заявили, что не допустили нападавшего к синагоге и предотвратили массовое убийство. Никто из присутствовавших на службе не пострадал. Уорд был ранен во время перестрелки и умер на следующий день.

Сбор средств для полицейских

Кампания по сбору средств, которую Дерек Крайндлер запустил от имени канадской еврейской общины, по состоянию на утро пятницы собрала 969 110 канадских долларов благодаря более чем 8 300 пожертвованиям. Средства предназначены для поддержки Смита и его семьи в период восстановления и реабилитации.

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Для Маккерди, который физически не пострадал, но прибыл на помощь коллеге под огнём, также организовали отдельный сбор. Согласно сообщению утром в пятницу, кампания собрала примерно 58 400 канадских долларов. Её организаторы подчеркнули, что необходимо учитывать психологическое воздействие, которому полицейский подвергся во время реагирования на стрельбу.

Инцидент в Вестмаунте

Тем временем полиция расследует возможную стрельбу по синагоге Temple Emanu-El-Beth Sholom в пригороде Монреаля Вестмаунте. В нескольких окнах здания обнаружили отверстия, которые, по словам раввина Лизы Грушкоу, могли быть оставлены пулями из пневматического оружия. Никто не пострадал, мотив инцидента пока не установлен.

В феврале 2025 года на стенах этой синагоги нарисовали свастику. В июне 38-летнего мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в попытке поджога здания.

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