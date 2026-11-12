Проект федерального бюджета Канады предусматривает финансирование более 55 тысяч новых зарядных станций для электромобилей. Как сообщает Electrek, на модернизацию и расширение электросетей предлагают направить 4 млрд канадских долларов, из которых 635 млн канадских долларов предназначены непосредственно для зарядной инфраструктуры.

Из этой суммы 587 млн канадских долларов планируют выделить на продолжение программы Zero-Emission Vehicle Infrastructure Program (ZEVIP). Она финансирует создание новых общественных зарядных станций для электромобилей.

Поддержка зарядной инфраструктуры

В рамках ZEVIP операторам зарядной инфраструктуры могут компенсировать до 50% допустимых расходов по большинству проектов. Для проектов, возглавляемых представителями коренных народов, компенсация может достигать 75%, а лимит финансирования составляет до 2 млн канадских долларов на проект.

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Президент и генеральный директор Канадского совета зарядной инфраструктуры Тревис Аллан заявил, что отрасль положительно восприняла многолетние инвестиции. По его словам, средства должны помочь преодолеть барьеры для жителей кондоминиумов и многоквартирных домов, развивать общественные станции быстрой зарядки на основных транспортных коридорах и в агломерациях, а также зарядку автопарков среднего и тяжелого транспорта.

Модернизация электросетей

Оставшиеся 4 млрд канадских долларов предлагают потратить на расширение электроэнергетической инфраструктуры в течение десяти лет — с 2027 по 2036 год. Проект также включает финансирование программы Smart Renewables and Electrification Pathways, работы с данными и моделирование для планирования электросетей, а также 1,6 млрд канадских долларов на модернизацию энергосистем в северных и удаленных общинах.

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