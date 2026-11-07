В канадском Суррее полиция задержала двух 22-летних мужчин по делу о стрельбе в кафе комика Капила Шармы и отдельном эпизоде со стрельбой по жилому дому. Как сообщает NDTV World, Прадипа Сингха и Савира Хана задержали 1 ноября.

Стрельба в кафе

По данным Королевской канадской конной полиции, 16 октября 2025 года правоохранители получили сообщение о выстрелах в кафе в квартале 8400 на 120-й улице. Заведение в тот момент было закрыто, однако внутри находились двое сотрудников, которые не пострадали.

В полиции отметили, что это был третий случай стрельбы в заведении Шармы с момента его открытия в июле. Правоохранители охарактеризовали оба эпизода как связанные с вымогательством.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второй эпизод

Еще один случай произошел 12 октября, когда полиция получила сообщение о выстрелах по жилому дому в Суррее. В результате инцидента пострадала женщина.

Каждому из задержанных предъявили по одному обвинению в неосторожном применении огнестрельного оружия по каждому из двух эпизодов — 12 и 16 октября. Расследование обоих дел взяла на себя Оперативная группа Британской Колумбии по противодействию вымогательству после выявления возможных связей между инцидентами.

Главный суперинтендант Дункан Паунд заявил, что обвинения стали результатом масштабной следственной работы в течение года, включая получение судебных разрешений, проведение обысков и анализ доказательств.

Читай нас в