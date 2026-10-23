В австралийской Канберре 21-летнему мужчине предъявили обвинения после предполагаемого нападения на продавца мобильного телефона во время запланированной сделки через Facebook Marketplace. Как сообщает ABC News Australia, полиция заявила, что потерпевшему предположительно угрожали ножом и заставили сесть в автомобиль.

Встреча для продажи телефона

По данным полиции Австралийской столичной территории, потерпевший договорился продать телефон через Facebook Marketplace и во вторник около 17:30 прибыл по адресу в районе Кейлин на севере Канберры. Там с ним поговорил неизвестный мужчина, который осмотрел телефон.

После этого, по версии полиции, 21-летний мужчина вышел из находившегося неподалеку Volkswagen Golf и предположительно пригрозил продавцу ножом. Полиция утверждает, что он заставил потерпевшего сесть в автомобиль, где предположительно бил и душил его.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержание и обвинения

Потерпевшему удалось сбежать и позвать на помощь, после чего Volkswagen Golf уехал. В четверг около 17:30 правоохранители обнаружили автомобиль в Белконнене, приказали водителю остановиться, установили его личность и задержали его.

Полиция сообщила, что мужчина должен предстать перед Магистратским судом Австралийской столичной территории. Ему вменяют незаконное лишение свободы, нападение, повлекшее фактические телесные повреждения, владение наступательным оружием с намерением, а также совершение действия, угрожающего здоровью посредством удушения.

Читай нас в