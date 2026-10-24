В Канберре, Австралия, 29-летнему мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство и незаконном проникновении в жилище при отягчающих обстоятельствах. По данным полиции, его подозревают в стрельбе и нанесении ножевых ранений другому мужчине в квартире района Лайнем.

Нападение в квартире

Как сообщает ABC News, инцидент произошел около 21:00 9 августа. Полиция Австралийской столичной территории прибыла на вызов после сообщения о том, что мужчину ударили ножом в голову и выстрелили ему в ногу.

По версии следствия, обвиняемый действовал вместе с двумя другими людьми. Они якобы силой проникли в квартиру, после чего мужчину ранили выстрелом и ножом.

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Расследование продолжается

Расследование проводило подразделение полиции по расследованию тяжких преступлений. Правоохранители сообщили, что на момент инцидента 29-летний мужчина находился под залогом. Ожидается, что он предстанет перед судом 4 ноября.

Полиция также продолжает устанавливать возможную причастность двух других людей, которые, по данным следствия, могли находиться на месте нападения. Лиц, которые могут располагать информацией по делу, призвали обратиться в Crime Stoppers.

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