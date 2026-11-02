В Канберре, Австралия, два человека, среди которых студент, вероятно, получили ножевые ранения во время стычки на парковке возле Lake Tuggeranong College. Об этом сообщает ABC News.

Стычка на парковке

Полиция получила сообщение о конфронтации на парковке возле колледжа примерно в 13:30. В письме семьям учебное заведение заявило, что студент и еще один человек пострадали после стычки с участием членов сообщества, которые принесли нож на парковку возле школы.

Один из пострадавших обратился в полицейский участок Таггеранонга, другой — в местный медицинский центр. Позднее обоих доставили в больницу для дальнейшего лечения. По данным полиции, их травмы не представляют угрозы для жизни.

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Расследование продолжается

В колледже сообщили, что сотрудники учреждения немедленно отреагировали на инцидент, а полиция прибыла в школу и урегулировала ситуацию. Администрация отметила, что пострадавший студент чувствует себя хорошо и получает медицинскую помощь. Для учащихся, которым это необходимо, доступна поддержка.

Полиция выясняет обстоятельства стычки и призвала свидетелей или людей, располагающих информацией, обратиться в Crime Stoppers. Lake Tuggeranong College не предоставил дополнительных деталей, сославшись на соображения конфиденциальности.

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