В Национальной портретной галерее в Канберре, Австралия, представили новый мозаичный портрет австралийской дрэг-артистки Courtney Act. Работу создал художник Пол Йор, использовав тысячи предметов, в том числе старые ногти, блёстки, туфли на высоких каблуках, банку из-под пива и фрагменты куклы Барби.

Как сообщает ABC News, каждый элемент большой мозаики художник размещал пинцетом. Courtney Act передала Йору пакет со старыми ногтями, ресницами и сломанными украшениями, зная, что портрет будет создан из найденных объектов и смешанных материалов.

Детали мозаики

В композиции также есть старый телефон Nokia — та же модель, которой Шейн Джанек, альтер эго которого является Courtney Act, воспользовался для каминг-аута перед родителями. В портрет вошли статуэтка Афродиты, предметы с австралийской символикой и футбольный мяч. Courtney Act отметила, что никогда не играла в футбол.

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Шейн Джанек родился в штате Квинсленд и, по словам Courtney Act, в детстве не соответствовал устоявшимся представлениям о маскулинности. Courtney Act более двух десятилетий находится в публичном пространстве как дрэг-исполнительница, квир-активистка и телевизионная личность.

Работа продолжительностью в год

Пол Йор рассказал, что сначала был напуган предложением галереи создать этот портрет, поскольку считал Courtney Act знаковой фигурой для квир-сообщества. Работа над мозаикой продолжалась около года, а художник назвал её одной из самых сложных в своей практике.

Йор, выросший в католической семье, вдохновлялся иллюминированными иконами, в том числе изображениями Девы Марии. Директор Национальной портретной галереи Бри Пикеринг назвала портрет памятником квир-культуре. Теперь мозаика — первое произведение, которое видят посетители, входя в галерею.

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