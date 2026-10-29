В Канберре, Австралия, сотни работников государственного сектора провели двухчасовую забастовку, требуя от правительства Австралийской столичной территории (ACT) улучшить предложение по повышению зарплат. В акции приняли участие работники больниц, молодежной сферы и строители, а также персонал единственной в Канберре тюрьмы Alexander Maconochie Centre, сообщает ABC News.

Крупнейшая забастовка с 1989 года

Участники акции собрались у здания Законодательной ассамблеи ACT. По данным издания, это была крупнейшая скоординированная забастовка работников госсектора с момента введения самоуправления на территории в 1989 году. Сотрудники исправительной службы Alexander Maconochie Centre впервые покинули рабочие места в рамках забастовки.

Причиной протеста стало предложение правительства повышать оплату труда на 3% ежегодно в течение трех лет. Переговоры по 16 отдельным коллективным договорам продолжаются более года. Более 63% работников, на которых распространяется основной коллективный договор, проголосовали против принятия предложения.

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Позиции профсоюза и правительства

Профсоюз Community and Public Sector Union (CPSU) добивается повышения зарплаты на 5% в первый год, на 4% — во второй и на 3% — в третий. Предложение правительства также предусматривает дополнительные выплаты, привязанные к инфляции, во второй и третий годы. Профсоюзы считают, что этих выплат недостаточно для компенсации роста стоимости жизни.

Министр государственной службы ACT Рейчел Стивен-Смит заявила, что предложенное повышение превышает прогнозируемую инфляцию на ближайшие три года. По ее словам, дополнительные выплаты в 2027 и 2028 годах предусмотрены на случай превышения инфляцией установленных порогов. CPSU предупредил о возможных новых и более продолжительных забастовках, если правительство не предложит лучших условий.

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