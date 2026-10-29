В Гёреме в турецкой Каппадокии обрушилось скальное образование, известное как «волшебный дымоход». По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел возле музея под открытым небом Гёреме после сильных осадков, сообщает RMF24.

Спасательная операция продолжается

По информации CNN Türk, от скального образования откололись части, которые упали на место, где находились люди. На место происшествия направили полицию, жандармерию, спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Турции AFAD и медиков.

Изначально службы сообщали о двух погибших. Позднее было найдено тело еще одного человека, после чего число жертв возросло до трех. Спасатели продолжают проверять территорию на наличие других пострадавших под обломками и камнями.

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Раненых госпитализировали

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что пятерых раненых доставили в больницы. По его словам, их общее состояние оценивается как хорошее, лечение продолжается.

Прокуратура Невшехира начала расследование обстоятельств обрушения. К производству привлекли заместителя генерального прокурора и двух прокуроров. Власти анализируют причины происшествия; в регионе некоторое время шли дожди и наблюдался более сильный ветер, что могло привести к трагедии.

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