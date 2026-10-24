В Карачи, Пакистан, грабители застрелили 40-летнего Рахимуллу, который пытался помочь семье полицейского во время ограбления возле Сохраб-Гота. Мужчина был ранен поздно вечером в четверг, а врачи больницы Аббаси-Шахид констатировали его смерть.

Нападение возле Шафик-Мор

Как сообщает Dawn, инцидент произошел неподалеку от Шафик-Мор. Констебль Мохаммед Даниш Икбал, служащий в следственном подразделении полиции Восточного района, возвращался с семьей со свадьбы возле Сакхи-Хасан-Чоуранги.

По словам Икбала, его автомобиль сломался возле Шафик-Мор. Когда он и родственник остановились и осматривали машину, к ним подъехали три человека на мотоцикле и забрали сумки и мобильные телефоны.

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Стрельба во время бегства

По данным полиции, Рахимулла проходил мимо и побежал в сторону нападавших. Те запаниковали, открыли по нему огонь и скрылись с похищенными вещами.

Полиция зарегистрировала FIR в отношении трех неустановленных подозреваемых на основании заявления Мохаммеда Даниша Икбала.

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