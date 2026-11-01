В Карачи толпа сожгла грузовик после гибели беременной женщины — Dawn
В районе Лиакатабад в пакистанском Карачи толпа подожгла грузовик с прицепом после ДТП, в котором погибла 45-летняя беременная женщина Фаиза, а ее 55-летний муж Фахим получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Dawn.
Авария возле больницы
По данным дорожной полиции, супруги ехали на мотоцикле, когда грузовик сбил их при спуске с эстакады Лиакатабад. ДТП произошло на дороге С. М. Тауфика возле правительственной больницы Синда в Лиакатабаде.
Обоих пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу Аббаси Шахид. Там медики констатировали смерть Фаизы, а Фахима госпитализировали для лечения. Чиновники сообщили, что женщина была на последнем сроке беременности и возвращалась после медицинского осмотра.
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Водитель скрылся с места ДТП
Водитель покинул место аварии, оставив тяжелое транспортное средство. После этого люди, возмущенные гибелью женщины, подожгли грузовик. Полиция считает вероятной причиной ДТП неосторожное вождение.
Представитель Rescue-1122 сообщил, что толпа не позволила пожарным и сотрудникам правоохранительных органов потушить огонь.
В отдельном ДТП на Суперхайвее грузовик сбил молодого мотоциклиста Асифа возле моста Джамали. Его доставили в больницу Аббаси Шахид, где констатировали смерть. По данным полиции, водитель скрылся, а тяжелое транспортное средство изъяли.