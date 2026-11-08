В Карачи, Пакистан, от службы отстранили начальника полицейского участка Pak Colony Фейсала Гула. Это произошло после появления в социальных сетях аудиозаписи, в которой он якобы просит прощения у торговца наркотиками, сообщает Dawn.

Решение полиции

Решение об отстранении принял заместитель генерального инспектора полиции Южного округа Сайед Асад Раза. Представитель полиции заявил, что ведомство обратится в Национальное агентство по расследованию киберпреступлений для проверки аудиозаписи.

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Что указано в приказе

Согласно приказу, запись появилась в социальных сетях 5 ноября. На ней якобы слышны начальник участка и полицейский констебль во время несанкционированного компрометирующего разговора с Кашифом, также известным как Дада, который в документе назван известным торговцем наркотиками.

В приказе также сказано, что Гул пытался достичь примирения с этим человеком и приказал подчиненному извиниться перед ним. Согласно оценке, изложенной в документе, этими действиями он нанес ущерб верховенству права.

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