В Карачи, Пакистан, Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) заявило о задержании 273 человек в ходе операции против предполагаемой международной сети финансового мошенничества. Рейд провели 4 ноября в помещении возле Kavish Crown Plaza на магистрали Шара-е-Файсал, сообщает Dawn.

Подозрения относительно работы кол-центра

По словам заместителя директора NCCIA Шахзада Акбара, в помещении работал кол-центр Voxtron Solutions. По предварительным данным следствия, его сотрудники могли обманывать иностранных граждан, выдавая себя за представителей зарубежных банков и служб проверки долгов.

Акбар заявил, что сотрудники кол-центра якобы предлагали людям за границей помощь с верификацией их финансовых обязательств. Следователи считают, что целью могло быть получение конфиденциальных персональных и финансовых данных, в частности номеров социального страхования и реквизитов платежных карт.

По предварительной версии NCCIA, полученные данные могли использовать для несанкционированных финансовых операций через торговые счета. Ведомство также предполагает, что средства от таких операций переводили в Пакистан через корпоративные счета и каналы денежных переводов.

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Изъятая техника и дело

Во время операции правоохранители изъяли 339 ноутбуков, 152 мобильных телефона и четыре компьютера. Все материалы передали на техническую и цифровую криминалистическую экспертизу.

По делу зарегистрировали производство по нескольким статьям пакистанского Закона о предотвращении электронных преступлений 2016 года. Они касаются несанкционированного доступа к информационным системам, копирования или передачи данных, электронной подделки, электронного мошенничества, незаконного использования персональных данных и подмены номера абонента.

Протест родственников

После рейда родственники задержанных и местные жители протестовали возле моста Baloch Colony на Шара-е-Файсал, из-за чего движение на одной из главных транспортных артерий Карачи было затруднено. Участники акции выступили против задержания примерно 100 женщин, заявив, что их дети работали в кол-центре и не были причастны к незаконной деятельности.

Полиция направила транспорт по альтернативным маршрутам. После переговоров протестующие разошлись, а движение на дороге восстановили в 13:22.

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