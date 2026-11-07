В Карачи, Пакистан, в магистральном водопроводе возле района Думба-Гот нашли тело 30-летней Хасины, которая три дня назад пропала вместе с двумя малолетними дочерьми. Девочкам четыре года и полтора года, их до сих пор разыскивают, сообщает Dawn.

Тело застряло в сетке водопровода

Начальник полиции района Малир-Кантонмент Ага Абдул Рашид заявил, что тело женщины обнаружили в водопроводе, по которому поступает вода из озера Кинджар. По предварительной оценке полиции, Хасина могла утонуть в другом месте, а сильное течение принесло ее тело к Думба-Готу. Тело застряло в сетке, установленной в водопроводе.

Тело доставили в последипломный медицинский центр Джинна для судебно-медицинских процедур. Заявление о пропаже женщины и детей ранее подали в полицейский участок Мемон-Гот, после чего расследование передали полиции Малир-Кантонмента.

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Полиция проверяет обстоятельства исчезновения

По словам начальника полиции Мемон-Гота Аюба Мирани, муж Хасины Кадир Букс сообщил правоохранителям, что перед исчезновением супруги поссорились из-за бытового вопроса. Он сказал, что во время ссоры дал жене пощечину, после чего она ушла из дома вместе с дочерьми.

Полиция привлекла спасателей к поискам девочек вдоль водопровода до района Гульшан-и-Икбал, однако детей пока не нашли. Правоохранители также пытаются получить записи камер наблюдения с фермы возле Суперхайвея, чтобы выяснить, прыгнула ли женщина в водопровод вместе с дочерьми или кто-то сбросил их туда. По жалобе отца погибшей ее мужа задержали для допроса; полиция ожидает результатов вскрытия.

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