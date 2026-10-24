В Каракасе, Венесуэла, Der Spiegel охарактеризовал жилой комплекс OPP Caribe как смертельную ловушку после землетрясения. Издание пишет, что комплекс строили как образцовый социалистический проект.

Образцовое поселение

Согласно описанию Der Spiegel, власти Венесуэлы построили OPP Caribe в столице страны. Как отмечает издание, селиться там разрешали только самым преданным сторонникам диктатуры.

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Оценка Der Spiegel

В заголовке материала о Венесуэле Der Spiegel связывает землетрясения с крахом революции. В видеоматериале издание описывает OPP Caribe как бывшее образцовое поселение Уго Чавеса, которое после землетрясения стало смертельной ловушкой.

Материал был опубликован 24 октября 2026 года. Его автор Мариан Бласберг вела репортаж из Венесуэлы. В приведенном Der Spiegel описании не указаны подробности о самом землетрясении, повреждениях комплекса или количестве пострадавших.

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