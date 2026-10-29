В долине Катманду в Непале кандидаты на получение водительских удостоверений могут ждать до недели даты практического экзамена, несмотря на онлайн-регистрацию. Четыре транспортных офиса долины ежедневно получают в среднем 2 тысячи заявок, а практические экзамены сдают около 1,5 тысячи кандидатов, сообщает Kathmandu Post.

В офисе управления транспортом в Экантакуне ежедневно принимают примерно 220 кандидатов на экзамен по управлению четырехколесными транспортными средствами и около 300 — на мотоциклы и скутеры. Автомобильные экзамены там проводят четыре дня в неделю, мотоциклетные — пять, а для тяжелой техники — один день.

Сбои серверов и очереди

Заявители также сообщали о проблемах с онлайн-сервисом. Один из кандидатов не смог записаться на повторный экзамен после неудачной первой попытки из-за постоянных ошибок сервера. Сотрудники офиса посоветовали ему попробовать позже, отметив, что технические проблемы возникли в нескольких учреждениях.

По словам чиновников, проблемы с серверами обычно устраняют к полудню. В то же время технические неисправности, нестабильное соединение и другие цифровые препятствия остаются ежедневной проблемой для заявителей.

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Из примерно 1,5 тысячи человек, которые ежедневно сдают практические экзамены в долине Катманду, успешно проходят испытание от 800 до 1 тысячи. Сотрудник офиса в Экантакуне сообщил, что напечатанное удостоверение кандидаты, сдавшие экзамен и уплатившие соответствующие сборы, обычно получают в течение недели.

Расширение услуг задерживается

В ноябре 2023 года кабинет провинции Багмати решил расширить услуги по оформлению удостоверений в Банепе, Баладжу и Котешворе, чтобы снизить нагрузку на действующие офисы. В Банепе услуги уже запустили, однако в Баладжу и Котешворе они еще не начались. Для Котешвора окончательного графика запуска нет.

Представитель провинциального министерства промышленности, туризма, труда и транспорта Бхарат Шарма объяснил задержки судебными исками и судебными запретами. В Баладжу после урегулирования юридических споров готовят внутреннюю организацию работы, однако офису все еще нужны персонал и бюджет.

Кандидаты также жаловались, что некоторые центры практических экзаменов взимают больше установленных провинцией тарифов. Для автомобилей, джипов и фургонов официальный тариф составляет Rs409.60, тогда как один заявитель показал квитанцию на Rs665, а другая кандидатка сообщила об уплате Rs605 в Экантакуне. В министерстве подчеркнули, что транспортные офисы должны взимать стандартизированные суммы, предусмотренные законом, в то время как правила относительно дополнительной оплаты частным учебным заведениям за аренду автомобилей и обучение более сложные.

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