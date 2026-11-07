Больницы в долине Катманду в Непале фиксируют рост числа пациентов с респираторными заболеваниями, гриппом, кашлем и лихорадкой. Это происходит на фоне снижения температуры, начала сухого сезона после муссонов и усиления загрязнения воздуха, сообщает Kathmandu Post.

Консультант по пульмонологии и интенсивной терапии больницы Hams Раджу Пангені заявил, что около 50% пациентов, которые сейчас обращаются в учреждение, имеют респираторные заболевания, простуду, кашель или лихорадку. По его словам, часть людей обращается уже после ухудшения состояния дома, поэтому их приходится госпитализировать в отделение интенсивной терапии.

Наибольший риск для детей и пожилых людей

Аналогичную тенденцию отмечают и в других больницах долины. Директор детской больницы Канти Рамхари Чапагаин сообщил, что медучреждение ежедневно принимает более 500 пациентов, и более половины из них имеют простуду, лихорадку или респираторные заболевания. Врачи призывают родителей не откладывать обращение за медицинской помощью, если состояние ребенка ухудшается.

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Специалисты подчеркивают, что сезонный грипп быстро распространяется в сообществах и может вызывать осложнения, в частности пневмонию. Особенно уязвимы к тяжелому течению дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Врачи советуют вакцинацию

Пневмония является одной из главных причин смерти среди детей до пяти лет в Непале. Врачи отмечают, что бактериальная пневмония обычно опаснее вирусной. Среди симптомов сезонного гриппа называют лихорадку, кашель, боль в теле, а в отдельных случаях — рвоту, диарею и пневмонию. По словам Чапагаина, одновременно с ростом числа респираторных заболеваний увеличилось и количество случаев диареи.

В Непале нет системы мониторинга заболеваемости гриппом, тяжелых случаев и смертей от него, поскольку не все пациенты обращаются в больницы или проходят тестирование. Эксперты рекомендуют вакцинацию от гриппа прежде всего пожилым людям, детям, пациентам с заболеваниями сердца, почек, онкологическими заболеваниями и диабетом, а также медицинским работникам. Для снижения риска заражения врачи также советуют носить маски, мыть руки, избегать скоплений людей и соблюдать дистанцию.

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