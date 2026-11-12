Археологи в Казахстане нашли золотую фигурку медведя возрастом около 2200 лет во время раскопок кургана на могильнике Карагайлы в Алматы. Артефакт обнаружили в захоронении раннего железного века, которое в древности было разграблено, однако грабители забрали не все предметы. О находке сообщает Live Science.

Украшение для головного убора

Скульптурный медведь стоит на задних лапах и держит между передними лапами сосуд. Отверстия в нижней части фигурки свидетельствуют о том, что ее могли пришивать к головному убору. По словам директора Ассоциации музеев Алматы Ляззат Сагиндиковой, подобных находок в Казахстане ранее не фиксировали.

Фигурка относится к сакскому периоду. На других памятниках Казахстана уже находили золотые зооморфные украшения: в частности, элемент головного убора в форме малого леопарда на могильнике Кок-Кайнар в Алматы, датированном IV веком до нашей эры. Золотой элемент в виде овцы также есть на головном уборе так называемого Золотого человека — молодого воина железного века, похороненного с большим количеством ценностей.

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Вероятное захоронение семи человек

Предварительный анализ датирует курган IV–III веками до нашей эры. Его высота составляет около 2,4 метра, а ширина — примерно 26 метров. По количеству обнаруженных костей исследователи предполагают, что здесь могли быть похоронены четверо взрослых и трое детей.

Старший научный сотрудник Ассоциации музеев Алматы Марат Мугалович Нурпеисов отметил, что такое количество человеческих останков нетипично для одного кургана: захоронения подобного размера обычно предназначались для одного или двух человек. Археологи также нашли фрагменты сакской посуды, разбросанные после древнего разграбления. Дальнейшие исследования, в том числе с участием антропологов, должны уточнить обстоятельства захоронения и точное количество похороненных людей.

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