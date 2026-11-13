В Кедарнатхе в индийском штате Уттаракханд более 2 тысяч непальцев работают носильщиками паломников, которые не могут самостоятельно пройти 22-километровую горную тропу от Гаурикунда до храма. Такую оценку привел один из работников, сообщает Kathmandu Post.

Работа на горной тропе

Носильщики переносят пассажиров в традиционном приспособлении канди — корзине, часть которой срезают и обустраивают тканью в качестве сиденья. Такую корзину крепят к спине работника, и перевозить в ней можно только одного человека.

35-летний Дживан Бохара из муниципалитета Бунгол в непальском районе Баджханг занимается этой работой в Кедарнатхе 18 лет и содержит семью на заработанные средства. По его словам, стоимость переноса пассажира из Гаурикунда до храма зависит от веса человека и составляет от 15 до 22 тысяч индийских рупий.

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Заработки и риски

Другой носильщик, 40-летний Камал Баг, работает с канди десять лет. Он рассказал, что после переноса паломника к храму и обратно работник может сэкономить около 5–6 тысяч индийских рупий, а с высокооплачиваемым пассажиром — 8–10 тысяч. Путь из Гаурикунда до храма занимает весь день, при этом продукты, проживание и питьевая вода на маршруте и возле храма стоят дорого.

Для такой работы гражданам Непала нужны свидетельства о гражданстве, рекомендация местного панчаята и выданная полицией идентификационная карта. Оформление документов, по словам Бага, обходится в 4–5 тысяч индийских рупий. Непальцы также перевозят товары, содержат гостиницы и продуктовые магазины в районе святыни.

Храм обычно открывают в апреле, в Акшая-Тритью, и он работает до Бхаи-Тики в конце октября или начале ноября. Зимой святыню закрывают из-за похолодания и сильных снегопадов. Работа на маршруте связана с опасностью: на этот раз ее осложнили оползни, а перекрытия дорог и оползни случались и в предыдущие годы.

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