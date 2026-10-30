В международном аэропорту Кейптауна в ЮАР в пятницу зафиксировали 60 задержек рейсов из-за беспорядков, связанных с такси, которые повлияли на численность персонала и привели к более длинным очередям. Наибольшие трудности возникли на пунктах досмотра пассажиров внутренних рейсов, сообщает TimesLIVE.

Какие рейсы затронули задержки

По состоянию на 13:00 задержки затронули 44 внутренних и 11 международных рейсов, а также пять прибытий. Средняя продолжительность задержки составляла около часа. Отмен рейсов не зафиксировали.

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Исполняющий обязанности регионального генерального менеджера Airports Company South Africa Малкольм Купман извинился перед пассажирами за неудобства. По его словам, аэропорт перераспределил ресурсы для работы терминала и досмотра, привлек дополнительных сотрудников из других аэропортов и ввел меры для ускорения прохождения контрольных пунктов.

Советы для пассажиров

До дальнейшего уведомления пассажирам международных рейсов рекомендовали прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета, а внутренних — за три часа. Администрация также посоветовала заранее планировать поездку в аэропорт, следить за дорожной ситуацией и проверять статус рейса у авиакомпании или в мобильном приложении Airports Company South Africa. Тем, кто пропустил рейс, рекомендовали обращаться непосредственно в авиакомпанию.

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